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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 14:22 BJT

日本股市：收低1.3%，受日圆涨势和除息股的价格调整影响

路透东京9月28日 - 日本日经指数周三下滑，日圆近期涨势加之除息股价格调整令大盘承压。

日经指数 收低1.3%，或218.53点，报16,465.40。市场参与者称，约有115-120点的跌幅归因于除息后的股价调整。

美元兑日圆周三略持坚，不过仍距离海外市场所及的一个月低点不远。

交易商称，德意志银行 引发的忧虑，令金融股人气受挫。德意志银行表示，关于美国要求该行缴付140亿美元以和解抵押贷款支持证券(MBS)不当销售的问题，无须德国政府出面协助；德意志银行股价创新低。

东证股价指数 跌1.4%，报1,330.77点。JPX-日经400指数 下滑1.5%，报11,907.79点。(完)

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