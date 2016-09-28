企业并购：德国邮政将收购UK Mail，建立跨境邮递网络

瑞士央行：副总裁称负利率是货币政策关键环节
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透法兰克福9月28日 - 德国邮政 周三宣布，已经达成协议将以现金形式收购UK Mail ，对后者的估值为2.43亿英镑(3.16亿美元)。
德国邮政希望该交易能产生较高的协同效应，并巩固其在英国邮递市场中的地位。
德国邮政表示，对UK Mail的收购价格为每股4.4英镑，较该公司周二股价溢价43.1%。
UK Mail董事会建议股东接受此报价。(完)
(编译 王兴亚；审校 王洋)
路透维也纳1月15日 - 瑞士央行副总裁祖布鲁克(Fritz Zurbruegg)在新苏黎世报周日版的专访中表示，负利率仍是瑞士央行货币政策阻止瑞郎过度升值的重要环节。
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。