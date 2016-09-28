企业并购：德国邮政将收购UK Mail，建立跨境邮递网络

路透法兰克福9月28日 - 德国邮政 周三宣布，已经达成协议将以现金形式收购UK Mail ，对后者的估值为2.43亿英镑(3.16亿美元)。

德国邮政希望该交易能产生较高的协同效应，并巩固其在英国邮递市场中的地位。

德国邮政表示，对UK Mail的收购价格为每股4.4英镑，较该公司周二股价溢价43.1%。

UK Mail董事会建议股东接受此报价。(完)