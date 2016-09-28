澳洲股市：小幅收高，但油价下跌令市场承压

路透9月28日 - 澳洲股市周三小幅收高，投资者继续消化希拉里在美国总统选举首轮辩论中技高一筹的因素，不过油价下跌令市场承压。

指标S&P/ASX 200指数 收高6.51点或0.1%，报5,412.4点。

能源类股指数下跌1.2%，油气开采商Santos Ltd 和Beach Energy 跌幅均在2-3%。

电力零售商AGL Energy 百分比涨幅最大，之前该公司宣布了5.96亿澳元的回购计划，并预计2017财年基础获利在7.2-8亿澳元之间，高于2016财年的7.01亿澳元。(完)