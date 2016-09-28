版本:
中国
市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 15:24 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走高，SABMiller股东即将就收购案投票

0706GMT

* 英镑进入伦敦盘后走高，英镑/美元逼近1.3037(10日移动均线切入位)

* 1.3028为周二高位，受英镑空头轧平提振。1.2993为亚洲盘低位

* SABMiller股东周三将针对百威英博790亿英镑收购要约投票

* 在百威英博7月底提高全现金出价后，该收购交易有望获放行

* 上调收购价格是由英国公投退欧后英镑大跌所激发

* 苏格兰皇家银行将支付11亿美元了结美国信用合作社管理局的抵押贷款支持证券索赔案(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐