全球金市：金价下跌并触及一周低位，因美元持坚

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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“黄金的避险需求下降，仅仅是因为在总统选举首轮辩论中希拉里表现强于特朗普，”华侨银行分析师Barnabas Gan说。
“金价下跌暗示市场观察者认为押注希拉里比特朗普更保险。”
市场倾向于认为希拉里若当选将会维持现状，而没人肯定特朗普若当选对美国外交政策、贸易或者国内经济意味着什么。
“...美国公债收益率和美元上涨进一步加大了金价的压力，”汇丰控股分析师James Steel在一份报告中称。
“我们认为金价近期或下行，向1,310美元靠拢，”Steel表示。
美元指数 周三上涨0.2%。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量下降0.22%至949.14吨。
现货银 连跌第四日，下跌0.6%至每盎司19.02美元。
现货铂金 下跌0.1%至1,021美元，现货钯金 则基本持平，报697.72美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 刘秀红/王洋; 审校 汪红英/王兴亚)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
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