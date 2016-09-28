全球金市：金价下跌并触及一周低位，因美元持坚

“黄金的避险需求下降，仅仅是因为在总统选举首轮辩论中希拉里表现强于特朗普，”华侨银行分析师Barnabas Gan说。

“金价下跌暗示市场观察者认为押注希拉里比特朗普更保险。”

市场倾向于认为希拉里若当选将会维持现状，而没人肯定特朗普若当选对美国外交政策、贸易或者国内经济意味着什么。

“...美国公债收益率和美元上涨进一步加大了金价的压力，”汇丰控股分析师James Steel在一份报告中称。

“我们认为金价近期或下行，向1,310美元靠拢，”Steel表示。

美元指数 周三上涨0.2%。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量下降0.22%至949.14吨。

现货银 连跌第四日，下跌0.6%至每盎司19.02美元。

现货铂金 下跌0.1%至1,021美元，现货钯金 则基本持平，报697.72美元。(完)

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