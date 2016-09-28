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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 15:32 BJT

日本债市：公债上涨，央行购债操作平稳让投资者放心

日股下滑以及海外市场公债收益率下挫，亦支撑日债人气。
    
    美国长期公债收益率周二跌至三周低点，因投资人担心德国最大银行－德意志银行的问
题持续，可能令美国联邦储备理事会 (FED/美联储)再度推迟加息。
    
    日本两年期公债 收益率跌3个基点，至负0.300%，为7月29日来最低，因
预期日本央行将加大负利率政策。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.300%     -3.0   -0.270%
    五年期公债        -0.240%     +0.0   -0.240%
    10年期公债       -0.090%     -1.0   -0.080%
    20年期公债        0.350%     -3.0    0.380%
    30年期公债        0.455%     -4.5    0.500%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.36    +0.21    152.15
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美债每日展望            欧元区公债市场        
    美国现货公债            英国公债市场              
    日本公债市场             中国债市                  
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CEN-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     

 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 白云)

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