日本债市：公债上涨，央行购债操作平稳让投资者放心

日股下滑以及海外市场公债收益率下挫，亦支撑日债人气。 美国长期公债收益率周二跌至三周低点，因投资人担心德国最大银行－德意志银行的问 题持续，可能令美国联邦储备理事会 (FED/美联储)再度推迟加息。 日本两年期公债 收益率跌3个基点，至负0.300%，为7月29日来最低，因 预期日本央行将加大负利率政策。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.300% -3.0 -0.270% 五年期公债 -0.240% +0.0 -0.240% 10年期公债 -0.090% -1.0 -0.080% 20年期公债 0.350% -3.0 0.380% 30年期公债 0.455% -4.5 0.500% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.36 +0.21 152.15 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王兴亚/孙茉莉; 审校 白云)