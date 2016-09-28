金属期市：伦敦期镍接近七周高位，因菲律宾矿业审查更进一步

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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“所有这20家矿场停产的时间很有可能长于预期，这种风险很大，”澳新银行的高级商品策略师Daniel Hynes说道，他认为年底前镍价将为每吨11,500美元。
0708 GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 持平于每吨10,630美元。周二曾站上8月10日以来的最高位10,900美元。
Hynes称，镍价未能进一步上涨意味着“市场对菲律宾关停这些矿场的影响仍有点怀疑”。
由于季风季节影响采矿和运输，这段时间全球镍矿供应受到的影响或许有限。
上海期交所主力期镍合约 收盘时攀升0.9%至每吨82,090元人民币(12,306美元)，此前曾触及六周高位82,980元人民币。
高盛称，“由于菲律宾最近关停镍矿，我们对镍矿年度停产量为60,000吨的基本预估也有上调的风险。”
同样，高盛称其预测的三个月后镍价11,000美元、年底的12,000美元“也有上调可能”。
LME期铜 小升0.4%至每吨4,808美元，期铝 也上涨0.4%至每吨1,657.50美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 艾茂林/王琛；审校 孙茉莉/白云)
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