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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 15:49 BJT

《全球汇市》美元/日圆脱离一周低位，焦点转向美联储叶伦的证词陈述

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1185  1.1213  -0.25  +2.99  1.0860
    美元/日圆            100.76  100.43  +0.33 -16.24  120.30
    欧元/日圆         112.67  112.59  +0.07 -13.64  130.47
    美元/瑞郎            0.9726  0.9707  +0.20  -2.91  1.0018
    英镑/美元            1.3012  1.3020  -0.06 -11.71  1.4738
    美元/加元            1.3217  1.3193  +0.18  -4.49  1.3839
    美元/离岸人民币      6.6835  6.6828  +0.01  +1.76  6.5680
    澳元/美元            0.7672  0.7666  +0.08  +5.46  0.7275
    新西兰元/美元        0.7267  0.7298  -0.42  +6.48  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0882  1.0886  -0.04  -0.04  1.0886
    欧元/英镑         0.8592  0.8609  -0.20 +16.63  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.6219  9.6385  -0.17  +4.92  9.1705
    美元/挪威克朗        8.1287  8.1148  +0.17  -8.04  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/王洋/艾茂林/汪红英；审校 白云/王兴亚/李春喜/孙茉莉)

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