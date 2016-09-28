台湾个股:兆丰银不会关纽约分行，将检讨高风险区分行是否裁并--董事会

路透台北9月28日 - 兆丰银行纽约分行遭到美方1.8亿美元重罚，兆丰金控 旗下银行董事长张兆顺周三指出，因美方在法遵的标准要求非常高，未来法遵成本将会提高，但不会关闭兆丰纽约分行，惟将检视”高风险”地区的分行，视情况裁并或关闭。

他说，兆丰银行纽约分行很赚钱，怎么舍得关闭？“可以确定纽约分行绝对不会关闭。”他并称，周五兆丰银将召开董事会，就相关问题进行讨论。

张兆顺周三中午召开记者会，对外说明兆丰纽约分行遭到重罚后续处理事宜。他表示，纽约分行遭到重罚后，目前包括美国、加拿大及巴拿马分行等地主管机关均针对兆丰银当地分行进行金检。

“分行或多或少都会有些状况，我们会密切来注意”。他说。

他表示，兆丰银内部正全面体检所有海外分行，”现在很多国家也都在密集金检兆丰银行当地分行，但这些都是每年例行的年度检查，发生这件事后他们的检查会比较严格一点，我们当然要注意，必要时会积极与当地主管机关沟通。”

至于外界关注174笔被美方认定的”可疑帐户”，有无涉及洗钱问题？张兆顺指出，目前正在逐笔清查，”坦白讲，174笔的金额都不是非常大。”

他指出，美国跟台湾不一样，”我们关注的是个案，美国关注的是制度，...美国并不太在意个案，而是建立机制，因为不建立机制会危害金融，所以才给你重罚，你才愿意建立。”