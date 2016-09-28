人民币衍生品：境内美元掉期曲线下行，因假期因素短端对长端支撑不再

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透北京9月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三下行，离岸掉期曲线继续大幅回落。交易员称，因跨季和假期因素短端人民币资金面偏紧，但大行的卖盘依然存在，二者制衡下近期境内掉期曲线较为平稳。但今日之后短端交割日期亦在下月，对长端的支撑不再，今日长端有所下行。
他们并指出，假期临近休假的交易员较多，掉期市场流动性并不好，少量交易就可能带动市场；上午三个月期限有大行卖盘，拉动了中长端下行。离岸市场则因资金面明显改善，长端亦大幅下行。
“今天之后短端就是节后的资金，不会对长端形成支撑，所以长端有下来。”一股份行交易员称，“虽然短端资金面还是比较紧，不过节后资金需要现在还不明显。”
另有股份行交易员表示，离岸资金面明显松了很多，而最近境外掉期波动比较大，一天波动200个点也很正常。
北京时间15:29，境内美元/人民币一周期掉期 报42点，一个月期 报102.5点，一年期 报650点，较上周五分别跌23.08%、跌6.82%和跌8.19%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.537/4.838，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.150/4.350，较上周五小跌。
中国银行间市场周三主要回购利率普涨，资金面延续偏紧局面。继前两日大额净回笼后，今日公开市场资金投放量完全对冲到期量，隔夜资金供给较上日稍显改善；不过因大行资金融出相对平稳，且国庆长假临近，跨季需求仍然旺盛，流动性整体未脱紧平衡状态。
人民币兑美元即期 周三早盘小幅走贬，汇价弹性略有增加，中间价亦小幅调降。交易员称，国庆长假临近，市场上买盘依旧占上风，但消息面波澜不兴，市场缺乏方向。临近中午时大行疑似放松值守，即期汇价跌破6.67元。（完） (发稿 孙琦子; 审校 林高丽)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583