人民币衍生品：境内美元掉期曲线下行，因假期因素短端对长端支撑不再

路透北京9月28日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 周三下行，离岸掉期曲线继续大幅回落。交易员称，因跨季和假期因素短端人民币资金面偏紧，但大行的卖盘依然存在，二者制衡下近期境内掉期曲线较为平稳。但今日之后短端交割日期亦在下月，对长端的支撑不再，今日长端有所下行。

他们并指出，假期临近休假的交易员较多，掉期市场流动性并不好，少量交易就可能带动市场；上午三个月期限有大行卖盘，拉动了中长端下行。离岸市场则因资金面明显改善，长端亦大幅下行。

“今天之后短端就是节后的资金，不会对长端形成支撑，所以长端有下来。”一股份行交易员称，“虽然短端资金面还是比较紧，不过节后资金需要现在还不明显。”

另有股份行交易员表示，离岸资金面明显松了很多，而最近境外掉期波动比较大，一天波动200个点也很正常。

北京时间15:29，境内美元/人民币一周期掉期 报42点，一个月期 报102.5点，一年期 报650点，较上周五分别跌23.08%、跌6.82%和跌8.19%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 双边报价为4.537/4.838，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 双边报价为4.150/4.350，较上周五小跌。

中国银行间市场周三主要回购利率普涨，资金面延续偏紧局面。继前两日大额净回笼后，今日公开市场资金投放量完全对冲到期量，隔夜资金供给较上日稍显改善；不过因大行资金融出相对平稳，且国庆长假临近，跨季需求仍然旺盛，流动性整体未脱紧平衡状态。