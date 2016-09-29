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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 18:31 BJT

修正-挪威央行：总裁称央行将继续致力于让挪威克朗保持弱势(9月28日)

(修正：因译文有误，标题改为...“央行”将继续致力，非“挪威克朗”)

路透挪威卑尔根9月28日 - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)周三称，挪威央行将继续致力于让挪威克朗保持弱势，虽然上周央行略微调升了利率前景。

“我们的目标不是操纵挪威克朗，而是支持它保持弱势，”奥尔森在一场商业会议上说道。

“我们在调控货币政策方面存有空间，”他称，还表示通胀前景仍温和，这使央行得以实施反周期政策。(完)

(编译 王琛；审校 汪红英)

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