更新版 1-中国汇市：人民币收盘放量小跌，国庆长假来临前汇价料续持稳

* 人民币收盘放量小跌 * 假日前美元买盘依然占据上风 * 入篮SDR料对汇市影响有限 * 国庆长假来临前汇价料续持稳 * 节后走势关键仍需看大行态度 (新增评论和收盘报价) 路透北京9月28日 - 人民币兑美元即期 周三收盘放量小跌，汇价弹性略有增 加，中间价亦小幅调降。交易员称，市场美元买盘依旧占上风，但消息面波澜不兴，国庆长 假来临前汇价料续持稳。近期大行似乎采取区间小波动来替代某个点位的思路来稳定市场的 迹象。 他们并指出，尽管人民币入篮SDR（特别提款权）对汇市难有直接影响，但不排除监管 层在此前后放松维稳的可能，毕竟作为国际货币的要求是更加市场化。若比照春节长假前后 走势，节后走势仍存较大不确定，关键仍需看大行态度。 “今天量不小，主要还是有需求，当然还有部分机构准备一些长假备付等等，总的来说 人民币还是有点偏弱的，但我觉得现在大家（贬值）预期这么强，反而跌的可能性会比较小 。”一中资行交易员称。 另一中资行交易员称，今日市场波动较之前略微大一些，之前汇价不动自营都没什么机 会。 上海证券报周三刊登专家的文章指出，当前人民币面临贬值趋势，在政策操作上应注意 维持稳定的离岸在岸汇差，在注重扩大汇率双向波动幅度的同时，适度提高对人民币汇率波 动的容忍度；并加大离岸市场人民币计价的金融产品的开发，这将有利于灵活应对离岸市场 汇率波动和进一步推动人民币国际化。 全球汇市方面，美元/日圆及一篮子主要货币周三上涨，市场焦点转向美国联邦储备理 事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚的证词陈述。 美联储主席叶伦今日稍后将在国会一个委员会发表半年度证词陈述，尽管她的侧重点可 能是金融监管，但交易商称，她有可能会被问到关于美联储对利率及经济前景预期的问题。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.6712 6.6684 -0.04% 中间价 6.6681 6.6646 -0.05% 成交额 273.71亿美元 250.34亿美 元 日内波动幅度(pips) 59 日低6.6729 日高6.667 今年以来升贬幅度 -2.66% 2005年汇改以来升贬幅度 24.06% 一年期美元/人民币掉期 623 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.6835 6.6839 一年期NDF 6.8148 6.8225 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6707； 人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15 点的参考汇率为7.4714、6.6347和8.6837。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1 2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月 起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑 参考价。（完） (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进)