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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 17:01 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币收盘放量小跌，国庆长假来临前汇价料续持稳

* 人民币收盘放量小跌
    * 假日前美元买盘依然占据上风
    * 入篮SDR料对汇市影响有限
    * 国庆长假来临前汇价料续持稳
    * 节后走势关键仍需看大行态度

 (新增评论和收盘报价)
    路透北京9月28日 - 人民币兑美元即期 周三收盘放量小跌，汇价弹性略有增
加，中间价亦小幅调降。交易员称，市场美元买盘依旧占上风，但消息面波澜不兴，国庆长
假来临前汇价料续持稳。近期大行似乎采取区间小波动来替代某个点位的思路来稳定市场的
迹象。
    
    他们并指出，尽管人民币入篮SDR（特别提款权）对汇市难有直接影响，但不排除监管
层在此前后放松维稳的可能，毕竟作为国际货币的要求是更加市场化。若比照春节长假前后
走势，节后走势仍存较大不确定，关键仍需看大行态度。

    “今天量不小，主要还是有需求，当然还有部分机构准备一些长假备付等等，总的来说
人民币还是有点偏弱的，但我觉得现在大家（贬值）预期这么强，反而跌的可能性会比较小
。”一中资行交易员称。
    
    另一中资行交易员称，今日市场波动较之前略微大一些，之前汇价不动自营都没什么机
会。

    上海证券报周三刊登专家的文章指出，当前人民币面临贬值趋势，在政策操作上应注意
维持稳定的离岸在岸汇差，在注重扩大汇率双向波动幅度的同时，适度提高对人民币汇率波
动的容忍度；并加大离岸市场人民币计价的金融产品的开发，这将有利于灵活应对离岸市场
汇率波动和进一步推动人民币国际化。 
      
    全球汇市方面，美元/日圆及一篮子主要货币周三上涨，市场焦点转向美国联邦储备理
事会(美联储/FED)主席叶伦今日稍晚的证词陈述。 
    
    美联储主席叶伦今日稍后将在国会一个委员会发表半年度证词陈述，尽管她的侧重点可
能是金融监管，但交易商称，她有可能会被问到关于美联储对利率及经济前景预期的问题。
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：
 在岸市场人民币兑美元                  今日          上日         升贬
 即期成交价格                          6.6712        6.6684       -0.04%
 中间价                                6.6681        6.6646       -0.05%
 成交额                                273.71亿美元  250.34亿美   
                                                     元           
 日内波动幅度(pips)                    59            日低6.6729   日高6.667
 今年以来升贬幅度                                                 -2.66%
 2005年汇改以来升贬幅度                                           24.06%
 一年期美元/人民币掉期                 623                        
                                                                  
 
 离岸人民币市场                        今日          上日         
 CNH即期                               6.6835        6.6839       
 一年期NDF                             6.8148        6.8225       
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.6707；
人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15
点的参考汇率为7.4714、6.6347和8.6837。

    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年1
2月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月
起每日公布12次人民币兑美元参考价，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑
参考价。（完）

 (发稿 孙琦子/张金栋; 审校 曾祥进)

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