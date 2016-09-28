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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 16:42 BJT

全球金属：LME确认计划冻结仓储最高租金费率五年

路透伦敦9月28日 - 伦敦金属交易所(LME)周三确认，经过与会员协商，计划冻结仓储最高租金五年。

该交易所于7月份公布该计划，打击LME体系仓库租金大涨现象。

LME归香港交易所 所有。(完)

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