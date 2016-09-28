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亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 16:23 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--9月28日

路透9月28日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时
间16:22时，1港元=0.86018人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均
溢价为19.92%，低于上交易日收盘的20.04%。
    
   公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元)  H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                        4.43           4.97        1.04
 建设银行                                        5.15           5.84        1.03
 中国银行                                        3.36           3.62        1.08
 农业银行                                        3.13           3.41        1.07
 招商银行                                       17.89          19.60        1.06
 中信银行                                        5.89           5.23        1.31
 交通银行                                        5.50           6.09        1.05
 民生银行                                        9.20           8.93        1.20
 中国人寿                                       21.48          20.80        1.20
 中国平安                                       34.14          40.90        0.97
 中国太保                                       28.98          29.05        1.16
 中信证券                                       16.06          16.70        1.12
 新华人寿                                       41.26          34.35        1.40
 海通证券                                       15.90          13.36        1.38
 华能国际                                        7.08           4.91        1.68
 大唐发电                                        3.84           2.12        2.11
 华电国际                                        4.95           3.48        1.65
 中煤能源                                        5.55           4.00        1.61
 中国神华                                       14.93          15.22        1.14
 中国石油                                        7.19           4.98        1.68
 兖州煤业                                       11.73           4.92        2.77
 中国石化                                        4.77           5.46        1.02
 上海石化                                        5.77           3.91        1.72
 中海油服                                       11.72           6.18        2.20
 仪征化纤                                        3.85           1.45        3.09
 中国铝业                                        3.73           2.80        1.55
 江西铜业                                       13.85           8.86        1.82
 洛阳钼业                                        3.71           1.64        2.63
 紫金矿业                                        3.18           2.49        1.48
 马钢股份                                        2.74           1.76        1.81
 鞍钢股份                                        4.58           3.89        1.37
 重庆钢铁                                        2.52           2.34        1.25
 海螺水泥                                       16.63          21.25        0.91
 洛阳玻璃                                       25.61           5.96        5.00
 京城机电                                        9.37           3.38        3.22
 中联重科                                        4.67           2.75        1.97
 金隅股份                                        4.27           2.85        1.74
 中国国航                                        7.41           5.34        1.61
 东方航空                                        6.13           3.62        1.97
 南方航空                                        7.15           4.46        1.86
 中国远洋                                        5.07           2.68        2.20
 中海集运                                        3.98           1.67        2.77
 中集集团                                       14.11           9.23        1.78
 中海发展                                        6.50           4.20        1.80
 宁沪高速                                        8.76          10.70        0.95
 深高速                                          8.57           8.15        1.22
 成渝高速                                        4.68           2.95        1.84
 皖通高速                                       12.30           6.43        2.22
 广深铁路                                        4.08           3.98        1.19
 中国南车                                        8.95           7.09        1.47
 中国交建                                       11.03           8.23        1.56
 中国铁建                                        8.94           8.72        1.19
 中国中铁                                        7.02           5.62        1.45
 长城汽车                                       10.71           7.60        1.64
 比亚迪                                         55.33          52.60        1.22
 广汽集团                                       22.19          10.10        2.55
 青岛啤酒                                       32.07          32.05        1.16
 白云山                                         24.53          19.88        1.43
 新华制药                                       12.90           5.77        2.60
 海信科龙                                       11.15           6.75        1.92
 南京熊猫                                       15.01           8.00        2.18
 晨鸣纸业                                        8.88           7.46        1.38
 上海医药                                       19.38          20.65        1.09
 中兴通讯                                       14.70          11.54        1.48
 东方电气                                        9.57           6.20        1.79
 潍柴动力                                        8.93          10.48        0.99
 东北电气                                        6.80           2.94        2.69
 广船国际                                       27.04          11.96        2.63
 昆明机床                                        7.80           2.74        3.31
 一拖股份                                       10.67           4.35        2.85
 北辰实业                                        4.33           2.67        1.89
 创业环保                                        8.83           4.47        2.30
 中国中冶                                        3.92           2.60        1.75
 金风科技                                       15.58          12.00        1.51
 丽珠                                           53.72          47.60        1.31
 万科                                           25.80          20.20        1.48
 郑煤机                                          5.91           3.54        1.94
 大连港                                          2.37           1.37        2.01
 山东墨龙                                       11.34           3.46        3.81
 浙江世宝                                       43.69          11.10        4.58
 复星医药                                       23.34          23.95        1.13
 光大银行                                        3.74           3.68        1.18
 东江环保                                       19.00          12.78        1.73
 上海电气                                        8.42           3.78        2.59
 广发证券                                       16.03          16.64        1.12
 华泰证券                                       17.83          15.94        1.30
 东方证券                                       15.72           7.79        2.35
 光大证券                                       16.04          11.68        1.60
  
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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