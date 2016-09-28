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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 16:42 BJT

全球贵金属：9月27日SPDR黄金持仓减少0.22%，iShares白银持仓持平

路透9月28日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一下降0.2
2%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称      持仓量(盎司)   日期    持仓量(盎司)    日期        变动     增减
    SPDR      30,515,759.7  9月27日  30,582,535.1  9月26日   -66,775.4  -0.22%
    iShares  364,523,443.7  9月27日 364,523,443.7  9月26日        0.0    0.00%(完)
        
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     
    

 (编译 王兴亚；审校 艾茂林)

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