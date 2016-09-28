路透基点：英大租赁在所有权结构变更后修改贷款规模和条件

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透香港9月28日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，英大汇通融资租赁公司(英大租赁)在公司股权结构发生改变后，正在调整2亿美元三年定期贷款的规模和条款，令在年初就已经启动、并且一直拖延至今的银团联贷阶段进一步延长。
英大租赁将贷款规模提高到2.5亿美元，将贷款年期缩减到两年。利率和前端费也被调降，使得最高综合收益从240个基点大幅降到175个基点。
英大租赁原本是由中国国企国家电网公司与通用金融(奇异资融,GE C apital)合资设立的融资租赁公司。今年8月，国家电网从合资伙伴通用金融手中购买了50%的英大租赁股权。在公司所有权变更之后，英大租赁着手修改这笔贷款的条件。
贷款利率从较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码200个基点调降为加码130个基点。承贷3,000万美元或以上的银行获得牵头行身份，最高综合收益为175个基点，前端费是90个基点。承贷2,000-2,900万美元的银行为主办行，综合收益170个基点，费率80个基点。承贷1,000-1,900万美元的银行为安排行，综合收益165个基点，费率是70个基点。
担任牵头行兼簿记行的法国农业信贷银行(Credit Agricole)和中国信托商业银行已经要求其他银行重新对本案作出承诺，回复截止的新日期为10月中旬。中国信托商业银行还担任额度代理行。
在贷款条件修改以前，此案已经吸引到约15家银行的逾3.5亿美元贷款承诺，包括来自香港、中国大陆、台湾、中东和美洲的银行。
所筹资金将用于公司一般营运。（完）
(编译 高琦 审校 刘秀红)
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