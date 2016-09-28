中国新债：江苏10月10日将发行924亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透上海9月28日 - 中国江苏省财政厅周三公告，将于10月10日招标发行总额924亿元 人民币的一般和专项地方债，期限均包括三、五、七、10年。 上述一般债和专项债均为江苏今年第四批，全部为置换债券。中债资信评估有限责任公 司对债券评级为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 104.5 10月10日上午9:20-10:00 10月11日 五年 155 七年 155 10年 104 小计 518.5 专项债券 三年 82.5 10月10日上午10:20-11:0 10月11日 0 五年 121 七年 121 10年 81 小计 405.5 总计 924 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 而截止目前，2016年地方债发行规模已逾5万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 边竞；审校 林高丽)