亚洲橡胶：TOCOM期胶收平，沪胶强劲涨势缓冲获利了结影响

“在经历数月的停滞后东京期胶已经触底反弹，正在162日圆附近形成新的底部，”丰商事的分析师Jiong Gu说道。

“东京库存减少，以及恶劣天气令泰国产量降低，这都支撑市场人气，”他说道。

上海1月主力期胶 大涨220元人民币，收报每吨13,460元。

新加坡10月期胶 报每公斤134.7美分，跌1.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王兴亚)