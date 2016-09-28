香港房地产：两大物业代理联手财务机构推出高成数按揭计划，市场竞争升温

路透香港9月28日 - 香港住宅楼价回升，买家入市意欲渐增，银行间的按揭贷款业务竞争渐激烈。两家本地最大物业代理行周三亦分别宣布联手财务机构，推出高成数按揭计划，最高可提供九成按揭，冀在市场分一杯羹。

事实上，一般银行受制于金管局的＂逆周期措施＂限制按揭成数，部分准买家往往因首期不足而未能＂上车＂或换楼。

美联集团 旗下经络按揭转介市场总监刘圆圆表示，据该行数字显示，按揭成数现时只为53.3%，较2010年的61.4%下跌八个百分点。此外，今年首七个月累计新取用按揭金额及宗数均较去年同期减少逾四成，比2010年（即首轮逆周期措施推出后）的同期新取用按揭金额下跌53%，累计宗数下跌67%，可见按揭成数影响准买家入市的能力。

按现时金管局规定，银行对价值700万港元以下的物业最高提供六成按揭，透过银行的按揭保险计划，楼价400万港元或以下按揭最高成数为九成，楼价600万港元或以下最高按揭成数则为八成。至于600万港元以上的物业，则不能申请按揭保险。

中原地产宣布与金融服务商--康宏环球 旗下香港金融信贷有限公司合作，为客户提供高达九成的按揭保险计划，楼价800万港元以下的物业按揭成数最高达九成，而楼价高于800万港元至1,200万港元或以下之物业，按揭成数最高为八成，计划之最高贷款额960万港元，全期按揭息率低至P（最优惠利率）减2%。

至于经络按揭转介则与财务机构--易提款合作提供类似按揭计划，楼价800万港元或以下按揭成数最高亦为九成，楼价800万至1,200万港或以下按揭成最高八成。

刘圆圆表示，推出此按揭计划是因应市场需求，因现时即使银行想借更多的按揭贷款，但受限于金管局的规定而未能满足到置业人士的需要。她预期，低息环境还会持续，市场有足够的空间及低的资金成本可从事这种相对低风险的贷款业务。

康宏环球主席王利民表示，公司过往主要针对金融理财产品业务，但近年已积极发展零售贷款业务，现时冀进一步开拓市场。

金管局周二发表的第三季度季报指出，由于按揭业务竞争加剧，多间主要银行于近月进一步降低按揭利率，使按揭利率继续保持在低位。但美国利率逐步上升，将会增加按揭利率的上行压力以及偿债负担。