欧洲汇市：英镑下跌，英央行副总裁夏菲克称预计有更多刺激政策出台

他们的言论也不及英国央行总裁卡尼的言论那么积极，卡尼周三在报纸采访中称英国经济的长期前景是正面的，此番言论助推英镑在欧洲早盘交易中升至1.3032美元。

截至0930 GMT，英镑兑美元 下跌0.3%至1.2986美元，兑欧元 也下跌0.3%至0.86365英镑。

“就在出现部分坚实买兴之时，(夏菲克的)言论让英镑又重新遇到一点卖压，”瑞穗对冲基金外汇销售负责人Neil Jones说道。

汇丰的Dominic Bunning称，英镑从周一低位1.2916美元升高，只是在进行温和修正，三周内英镑已下跌4%。

“我们仍处于公投后的宽幅区间内--我们在接近这一区间的低端1.29美元左右，所以在这附近又会有人买进来，并出现一点反弹，”Bunning说道。

脱欧公投后对英镑进行的第一次预测几乎普遍惨淡。许多大银行预计英镑将下跌至1.2美元左右。

但英镑迄今的表现要好于预期，从7月初触及的底部1.2798美元走升，虽然仍处于31年低位，但远比许多预测值要高。(完)

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