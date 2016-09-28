版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 28日 星期三 18:13 BJT

东南亚股市：多数小幅收高；菲律宾股市结束三日连跌

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   372.03    -1.06   -0.28  +11.78   332.82
    新加坡                     2858.01    -2.22   -0.08   -0.86  2882.73
    马来西亚                  1664.96     0.24   +0.01   -1.63  1692.51
    泰国                      1479.58    -9.81   -0.66  +14.87  1288.02
    印尼                      5425.34     5.73   +0.11  +18.12  4593.01
    菲律宾                     7586.96    29.62   +0.39   +9.13  6952.08
    越南                        686.72     1.83   +0.27  +18.60   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导            东南亚股市报导              
    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王兴亚/艾茂林)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐