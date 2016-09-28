东南亚股市：多数小幅收高；菲律宾股市结束三日连跌

涨跌 当日 今年以来 2015年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 372.03 -1.06 -0.28 +11.78 332.82 新加坡 2858.01 -2.22 -0.08 -0.86 2882.73 马来西亚 1664.96 0.24 +0.01 -1.63 1692.51 泰国 1479.58 -9.81 -0.66 +14.87 1288.02 印尼 5425.34 5.73 +0.11 +18.12 4593.01 菲律宾 7586.96 29.62 +0.39 +9.13 6952.08 越南 686.72 1.83 +0.27 +18.60 579.03 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 英股富时指数 德股DAX指数 法股CAC-40指数 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王兴亚/艾茂林)