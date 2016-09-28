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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 18:25 BJT

《汇市简讯》美元/加元卖单在1.33下方集聚，LNG项目备受关注

1008GMT

* 对冲基金卖单帮助抑制美元/加元涨幅，该汇率周二触及六个月高位1.3281

* 1.33下方挂有更多卖单。今日将有大规模执行价在1.3300的期权到期

* 预计1.3190下方设有停止单(1.3195为亚洲低位)。1.3234为欧洲早盘高位

* 美国原油期货报每桶45美元，OPEC将在1400GMT在阿尔及利亚会晤

* 加拿大批准110亿加元LNG工厂项目，但尚待马来西亚国家石油公司(Petronas)评估(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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