马来西亚期市：棕榈油期货创下逾一个月最大跌幅，因出口需求低迷

路透吉隆坡9月28日 - 马来西亚棕榈油期货周三下滑，追随其它豆油期货的跌势，而且出口下滑也对市场信心构成压力，尽管预期印度的需求将改善。

指标12月棕榈油期货 跌2.2%，收报每吨2,605马币(林吉特)，稍早一度触及2,596马币的9月19日以来最低。

棕榈油也录得六周来最大日线跌幅，并且是连续第二日下滑。

交易量为72,903口，高于去年日均量44,600口。

棕榈油价格通常会受到豆油价格的影响。

芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油期货 跌1.5%，大连商交所1月豆油期货 跌1.2%。

上周五印度表示将把毛棕榈油和精炼棕榈油进口关税均下调五个百分点，分别至7.5%和15%。交易员表示这可能会刺激对棕榈油的需求。

不过船货验证机构的数据显示，马来西亚9月1-25日棕榈油出口较前月同期下降近16%。

“对于出口的担忧还有，市场在等待新的需求，”一位在吉隆坡的交易员说。

“印度降低关税应该会刺激需求，但还没见到效果。”

“豆油价格的下滑以及预期出口将下降，对价格构成压力，”另一位交易员说。

接近年底棕榈油出口可能会放缓，因届时北半球气温下降会使棕榈油凝固，降低其对买家的吸引力，所以中国和印度的需求将转弱。(完)

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