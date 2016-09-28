国际油市：燃料油东西方套利窗口敞开，但机会仍然有限

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡9月28日 - 燃料油近月东方-西方价差周三上涨，受鹿特丹燃料油驳船互换价差相对较弱的提振。不过交易员表示，自西北欧船货的套利空间仍然不大。
“我不认为(东方-西方价差)足以引来许多新船货，”一位在新加坡的交易员说。
周三近月东方-西方价差 较前一日上涨1.50美元，至每吨20美元，缩减了之前三个交易日的跌幅。该价差为新加坡180-cst高硫燃料油离岸价与鹿特丹含硫最多3.5%的驳船燃料油离岸价之间的差价。
据Thomson Reuters Supply Chain and Commodities Research，10月运抵东亚的西方燃料油接近370-380万吨，基本持稳于前月水平。
行业消息人士预计，11月和12月到岸新加坡的船货将反弹，因夏季发电用燃料油需求届时将减弱。
“11月和12月左右应该有更多燃料油进入新加坡，因海湾地区的发电用需求减弱，”另一位在新加坡的交易员说
新加坡现货市场上没有交易达成。(完)
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