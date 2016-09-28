国际油市：燃料油东西方套利窗口敞开，但机会仍然有限

路透新加坡9月28日 - 燃料油近月东方-西方价差周三上涨，受鹿特丹燃料油驳船互换价差相对较弱的提振。不过交易员表示，自西北欧船货的套利空间仍然不大。

“我不认为(东方-西方价差)足以引来许多新船货，”一位在新加坡的交易员说。

周三近月东方-西方价差 较前一日上涨1.50美元，至每吨20美元，缩减了之前三个交易日的跌幅。该价差为新加坡180-cst高硫燃料油离岸价与鹿特丹含硫最多3.5%的驳船燃料油离岸价之间的差价。

据Thomson Reuters Supply Chain and Commodities Research，10月运抵东亚的西方燃料油接近370-380万吨，基本持稳于前月水平。

行业消息人士预计，11月和12月到岸新加坡的船货将反弹，因夏季发电用燃料油需求届时将减弱。

“11月和12月左右应该有更多燃料油进入新加坡，因海湾地区的发电用需求减弱，”另一位在新加坡的交易员说

新加坡现货市场上没有交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻