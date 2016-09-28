国际油市：亚洲柴油价差因供应充裕而承压

路透9月28日 - 行业消息人士称，供应充裕周三令柴油价差承压，交易商在努力为他们的柴油寻找买家。

业内消息人士说，维多可能未能成功租到一艘巨型油轮从新加坡装运发出柴油，不过没有得到该公司的证实。

消息人士说，维多本周早前买入逾100万桶柴油，将在10月从新加坡装船。

交易商称，缅甸Myanma Petroleum Products Enterprise(MPPE)从Puma Energy买入42.3万桶11月至1月装运的柴油。

其中一位交易商称，MPPE支付的升水为较新加坡报价每桶升水3.30美元，不过这也无法立即得到公司方的证实。

有交易员称，航煤方面，中国航油(新加坡)进入现货市场求购11月的船货，但求购量低于该公司往常的量。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻