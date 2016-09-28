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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 21:45 BJT

美国热股：多家券商调降耐克目标股价，耐克股价盘初下滑

路透9月28日 - 至少有六家券商调降耐克公司(耐吉,Nike) 的目标股价，因该公司未来订单连续第三次逊于分析师预估。

耐克股价周三盘初下挫1.1%，报54.73美元，周二收报55.34美元。(完) (编译 白云; 审校 李军)

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