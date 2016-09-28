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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 21:46 BJT

美国热股：黑莓将外包所有硬件生产，盘初劲扬逾4%

路透9月28日 - 加拿大手机厂商黑莓 将外包核心硬件的生产，包括旗舰智能手机。该公司还公布季度业绩再次亏损，营收大幅下降。

黑莓在美国股市挂牌的股票周三盘初劲扬4.4%，报8.225美元，周二收报7.88美元。(完) (编译 白云; 审校 母红)

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