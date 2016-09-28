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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 21:44 BJT

美国热股：瑞银调降AT&T投资评级，盘初小跌逾1%

路透9月28日 - 瑞银将美国电话电报公司(AT&T) 股票评级调降至“中性”。

AT&T股价周三盘初下跌1.16%，报40.98美元，周二收报41.46美元。(完) (编译 白云; 审校 母红)

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