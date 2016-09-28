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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 21:43 BJT

美国热股：奥瑞金将出售在华玉米种子业务，盘初急升近23%

路透9月28日 - 农业生物科技公司奥瑞金(Origin Agritech) 周二称，将把其在中国的商业玉米种子生产和分销部门出售给北京士惠农业发展有限公司。

奥瑞金股价周三盘初急升22.5%，报2.855美元，周二收报2.33美元。(完) (编译 白云; 审校 母红)

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