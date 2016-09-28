国际油市：亚洲石脑油继续下滑，尽管市场买兴稳定

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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路透新加坡9月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三来到六日低点每吨47.58美元，而跨月价差则连续第二日锁定在正价差区间，因新加坡的一座裂解装置停产后卖家的情绪转差。
跨月价差指的是近月11月上半月和12月上半月之前的价格差距。该价差在9月22-26日之前的三个交易日还处在逆价差区间。
市场低迷通常导致近月价格低于接下来一个月的价格。
交易员表示，由于石脑油市场不稳定，所以仅一座裂解装置停产就削弱了市场人气。
交易员表示，壳牌周二关闭了一座裂解装置，因压缩机发上故障。
“我从来不相信真正有什么上涨。印度仍在出口船货，”一位在新加坡的交易员表示，还称市场现在已经走过了头。
稳定的买盘不足以扭转市况。
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)重新入市求购另一艘5万吨、11月上半月到岸丽水的石脑油船货，价格为成本加运费价每吨较日本报价贴水约5美元。
这稍稍宽于该公司9月20日为一艘船货支付的贴水4-4.50美元。
汽油裂解价差处在9月19日以来最高每桶9.21美元，因新加坡现货市场的需求活跃。
总计有25万桶汽油成交，创下9月21日以来最大单日成交量。
五笔成交的船货中，壳牌买入了其中的三艘。对两艘95号汽油船货支付的价格分别是每桶58.50和58.60美元，对97号汽油支付的是59.80美元。(完)
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