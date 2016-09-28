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市场报道 | 2016年 9月 28日 星期三 23:21 BJT

欧洲汇市：英镑下跌，因英国央行副总裁夏菲克称可能减息

路透伦敦9月28日 - 英镑兑美元周三下跌，此前英国央行副总裁夏菲克称，她预期央行将需要“在某个时候”推出更多刺激措施，帮助经济应对退欧带来的冲击。

夏菲克称，年内是否降息将取决于经济数据表现，但表示她宁愿采取先发制人行动，而不是“滞后反应，行动太少又太迟”。

她的讲话与英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯的说法形成对比。福布斯上周称，没有进一步降息的理由。

他们的言论都不及英国央行总裁卡尼的言论那么积极，卡尼周三在报纸采访中称，英国经济的长期前景是正面的，此番言论助推英镑 在欧洲早盘交易中升至1.3032美元。

1430 GMT，英镑兑美元 下跌0.1%，至1.3012美元，兑欧元 也下跌0.1%至0.8618英镑。

“英镑下跌，因夏菲克发出强烈信号，未来某个时候可能放宽政策，市场没有完全消化这可能性，”荷兰国际集团(ING)汇市策略师Viraj Patel说。

“看来未来可能减息一次，将取决于未来几个重要的经济数据，这是今日央行副总裁夏菲克的讲话基调。我认为，这是大部份货币政策委员会委员的看法，上周福布斯的讲话是一个例外，”Patel说。(完) 　　

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