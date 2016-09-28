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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 03:29 BJT

纽约期市：原糖迫近逾四年高位且白糖触及2012年峰值，因预期印度进口糖

路透纽约/伦敦9月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三迫近逾四年
高位，白糖触及2012年来最高水准，因有关全球第二大产糖国印度将进口
糖，提振糖市走坚。
    
    可可下跌，因科特迪瓦(象牙海岸)可可到港数量高于预期。罗布斯塔
咖啡期货从上周触及的19个月高位进一步下滑，阿拉比卡咖啡走低，因交
易员聚焦在供应充足。
    
    Louis Dreyfus Commodities发言人表示，也是全球最大糖消费国的
印度在2016-17年可能进口100万吨糖，因消费可能超过供应。
    
    印度糖厂协会(Indian Sugar Mills Association)称，该国糖产量可
能低于消费水准，这是七年来首次。
    
    交易商振示，以上的预期，加之强劲的技术信号，助力期糖走坚。
    
    3月原糖合约 收涨0.34美分，或1.5%，报每磅23.78美分，盘中
升至23.85美分，仅略低于上周触及2012年7月来最高的23.88美分。
           
    12月白糖 收高6.80美元，或1.1%，报每吨612美元，为2012年
8月来最高。   
    
    可可下跌，此前科特迪瓦发言人表示，该国2015/16年可可到港数量
为156.5万吨，高于出口商预期。
    
    12月纽约可可期货 收跌43美元，或1.5%，报每吨2,825美元。3
月伦敦可可期货 收低25英镑，或1.1%，报每吨2,208英镑。     
        
    11月罗布斯塔咖啡 收高1美元，或0.05%，报每吨1,996美元。
12月阿拉比卡咖啡期货 收低0.6美分，或0.4%，报每磅1.531美元。
(完)
    
       
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 (编译 利棣儿；审校 母红)

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