纽约期市：原糖迫近逾四年高位且白糖触及2012年峰值，因预期印度进口糖

路透纽约/伦敦9月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三迫近逾四年 高位，白糖触及2012年来最高水准，因有关全球第二大产糖国印度将进口 糖，提振糖市走坚。 可可下跌，因科特迪瓦(象牙海岸)可可到港数量高于预期。罗布斯塔 咖啡期货从上周触及的19个月高位进一步下滑，阿拉比卡咖啡走低，因交 易员聚焦在供应充足。 Louis Dreyfus Commodities发言人表示，也是全球最大糖消费国的 印度在2016-17年可能进口100万吨糖，因消费可能超过供应。 印度糖厂协会(Indian Sugar Mills Association)称，该国糖产量可 能低于消费水准，这是七年来首次。 交易商振示，以上的预期，加之强劲的技术信号，助力期糖走坚。 3月原糖合约 收涨0.34美分，或1.5%，报每磅23.78美分，盘中 升至23.85美分，仅略低于上周触及2012年7月来最高的23.88美分。 12月白糖 收高6.80美元，或1.1%，报每吨612美元，为2012年 8月来最高。 可可下跌，此前科特迪瓦发言人表示，该国2015/16年可可到港数量 为156.5万吨，高于出口商预期。 12月纽约可可期货 收跌43美元，或1.5%，报每吨2,825美元。3 月伦敦可可期货 收低25英镑，或1.1%，报每吨2,208英镑。 11月罗布斯塔咖啡 收高1美元，或0.05%，报每吨1,996美元。 12月阿拉比卡咖啡期货 收低0.6美分，或0.4%，报每磅1.531美元。 (完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)