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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 04:16 BJT

美国股市：道琼工业指数上扬0.61%，纳斯达克指数收涨0.24%

路透纽约9月28日 - 美国股市周三上涨，此前石油输出国组织(OPEC)
达成限产协议，带动油价和能源股猛涨，且盖过投资者对美国大选选情的
不安情绪。
    
    根据初步收盘数据，道琼工业指数 升110.94点，或0.61%，至1
8,339.24点；标准普尔500指数 升11.44点，或0.53%，至2,171.37
点；纳斯达克指数 上涨12.84点，或0.24%，至5,318.55点。(完)

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