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市场报道 | 2016年 9月 29日 星期四 05:56 BJT

加拿大股市：大涨逾1%，能源股因OPEC限产协议劲升

路透多伦多9月28日 - 加拿大主要股指周三上涨逾1%，能源股飙升，
此前石油输出国组织(OPEC)达成限产协议，且金融股和材料股也上涨。
    
    OPEC两位消息人士对路透表示，OPEC周三同意将产量由目前水准约3,
324万桶降至3,250万桶。消息人士称，OPEC将在11月的下次正式会议上对
各成员国的具体产量水准达成协议。 消息刺激能源股急升5.
3%。
            
    多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收涨173.39点，或1.19%，
报14,731.43点，盘中触及周五以来最高的14,740.07点。
    
    OPEC达成限产协议后，油价周三猛涨近6%，这是油价两年前因供应过
剩崩跌以来的首份减产协议。加拿大能源股猛涨5.3%。
    
    在10大类股中，仅有两种下跌。金融股上涨0.7%，材料股攀升1.4%。
(完)

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