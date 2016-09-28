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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 06:29 BJT

****澳新经济指标预测--9月29日-10月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值            
    
    9月26日当周
    
    9月29日(四)
    2145 新西兰建筑许可                            8月         --          -10.5%
    
    9月30日(五)
    0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数          9月         --           15.5%
                             企业活动指数                      --           33.7%  
    0100 澳洲HIA新屋销售(较前月)                   9月         --           -9.7%
    0130 澳洲民间部门信贷                          8月         --           +0.4%
             房屋信贷                                          --           +0.5% 
    
    10月3日当周
    
    10月2日(日)
    2230 澳洲AIG制造业指数                         9月         --            46.9
    
    10月2-3日
    2330 澳洲MI通胀指标(较前月)                    9月         --             --
    
    10月3日(一)
    2100 新西兰NZIER企业信心指数                第三季         --           19.0%
                    产能利用率                                 --           92.9% 
    
    10月4日(二) 
    0030 澳洲建筑许可                             8月          --          +11.3%
             民间住宅建筑许可                                  --           -0.5%
    0030 澳洲ANZ报纸招聘广告                      9月          --           -5.0%
                网络招聘广告                                   --           +1.8%
    0330 澳洲央行利率决定                        10月          --            1.5%
    2230 澳洲AIG服务业指数                        9月          --            45.0
    
    10月5日(三)
    0030 澳洲零售销售(较前月)                     8月          --            持平   
    
    10月6日(四)
    0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元)           8月          --         逆差24.1
                       进口                                    --            持平
                       出口                                    --            +3.0%
    2230 澳洲AIG建筑业指数                        9月          --             46.6
   (完)

  
  
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               

    已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 侯雪苹；审校 李爽)

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