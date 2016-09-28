澳新经济指标预测--9月29日-10月6日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月26日当周 9月29日(四) 2145 新西兰建筑许可 8月 -- -10.5% 9月30日(五) 0000 新西兰国民银行(NBNZ)企业展望指数 9月 -- 15.5% 企业活动指数 -- 33.7% 0100 澳洲HIA新屋销售(较前月) 9月 -- -9.7% 0130 澳洲民间部门信贷 8月 -- +0.4% 房屋信贷 -- +0.5% 10月3日当周 10月2日(日) 2230 澳洲AIG制造业指数 9月 -- 46.9 10月2-3日 2330 澳洲MI通胀指标(较前月) 9月 -- -- 10月3日(一) 2100 新西兰NZIER企业信心指数 第三季 -- 19.0% 产能利用率 -- 92.9% 10月4日(二) 0030 澳洲建筑许可 8月 -- +11.3% 民间住宅建筑许可 -- -0.5% 0030 澳洲ANZ报纸招聘广告 9月 -- -5.0% 网络招聘广告 -- +1.8% 0330 澳洲央行利率决定 10月 -- 1.5% 2230 澳洲AIG服务业指数 9月 -- 45.0 10月5日(三) 0030 澳洲零售销售(较前月) 8月 -- 持平 10月6日(四) 0030 澳洲商品及服务贸易收支(亿澳元) 8月 -- 逆差24.1 进口 -- 持平 出口 -- +3.0% 2230 澳洲AIG建筑业指数 9月 -- 46.6 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 侯雪苹；审校 李爽)