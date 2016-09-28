《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 108.75 +0.49 +0.45 3850296 京东 26.29 -0.39 -1.46 9455286 新浪 77.39 -0.34 -0.44 714565 搜狐 43.86 +0.25 +0.57 219347 网易 243.49 -0.66 -0.27 595106 百度 187.74 -3.09 -1.62 2488059 台湾 台湾积体电路 30.33 -0.07 -0.23 826910 联电 1.85 +0.00 +0.00 130941 日月光 5.92 -0.01 -0.17 52041 硅品精密 7.45 +0.04 +0.54 300250 和信超媒体 2.51 -0.01 -0.38 896 友达 3.70 +0.03 +0.82 65361 中华电信 35.33 +0.21 +0.60 72351 台湾国际航电 48.98 -0.03 -0.06 919905 香港 中国移动 62.13 +0.59 +0.96 148195 中国联通 12.36 +0.15 +1.23 54648 中国电信 51.36 +0.43 +0.84 3992 中芯国际 5.64 +0.07 +1.26 10277 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 李爽 审校 王丽鑫)