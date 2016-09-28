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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 06:44 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月28日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴         108.75    +0.49    +0.45   3850296
    京东                26.29    -0.39    -1.46   9455286
    新浪              77.39    -0.34    -0.44    714565
    搜狐              43.86    +0.25    +0.57    219347
    网易             243.49    -0.66    -0.27    595106
    百度             187.74    -3.09    -1.62   2488059
    
    台湾
    台湾积体电路       30.33    -0.07    -0.23    826910
    联电                1.85    +0.00    +0.00    130941
    日月光              5.92    -0.01    -0.17     52041
    硅品精密           7.45    +0.04    +0.54    300250
    和信超媒体         2.51    -0.01    -0.38       896
    友达                3.70    +0.03    +0.82     65361
    中华电信           35.33    +0.21    +0.60     72351
    台湾国际航电      48.98    -0.03    -0.06    919905
    
    香港
    中国移动           62.13    +0.59    +0.96    148195
    中国联通           12.36    +0.15    +1.23     54648
    中国电信           51.36    +0.43    +0.84      3992
    中芯国际            5.64    +0.07    +1.26     10277
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 王丽鑫)

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