金砖国家：9月28日股汇市收盘纵览

路透9月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月28日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.12%，报912.19点。

中国股市：沪综指收市小跌，节前观望气氛致成交创近四个月新低

中国汇市：人民币收盘放量小跌，国庆长假来临前汇价料续持稳

香港股市：收盘基本持平，市场人气从上日涨势中恢复平静

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.67%，报59,355.768点。

巴西汇市：拉美货币持坚，此前石油输出国组织(OPEC)在阿尔及尔达成限产协议，引发油价大涨。一经纪商表示，油价跳涨为美元失去力道埋下伏笔。雷亚尔兑美元 收报3.2213/18，上日收报3.2295/10。

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南非股市：受国际零售集团Steinhoff 上涨激励收高。此前零售业大亨Christo Wiese表示他正持续研究整合其业务利益，因此收购Shoprite 是“自然的发展”。指标Top-40指数 收盘上涨1.89%，报45,234.26点；大盘综合指数 收盘上涨1.72%，报51,773.5点。

南非汇市：兰特/美元大跌逾1%，因风险意愿承压

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印度股市：结束三连跌收高，追随欧股涨势，并受本地银行股及汽车股回升的提振。BSE指数 收盘上涨0.24%，报28,292.81点；NSE指数 收盘上涨0.45%，报8,745.15点。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.4575/66.4675，上日收报66.48/66.49。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.22%，报975.31点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.12%，报506.98点。