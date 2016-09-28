金砖国家：9月28日股汇市收盘纵览

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透9月29日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月28日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨0.12%，报912.19点。
中国股市：沪综指收市小跌，节前观望气氛致成交创近四个月新低
中国汇市：人民币收盘放量小跌，国庆长假来临前汇价料续持稳
香港股市：收盘基本持平，市场人气从上日涨势中恢复平静
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.67%，报59,355.768点。
巴西汇市：拉美货币持坚，此前石油输出国组织(OPEC)在阿尔及尔达成限产协议，引发油价大涨。一经纪商表示，油价跳涨为美元失去力道埋下伏笔。雷亚尔兑美元 收报3.2213/18，上日收报3.2295/10。
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南非股市：受国际零售集团Steinhoff 上涨激励收高。此前零售业大亨Christo Wiese表示他正持续研究整合其业务利益，因此收购Shoprite 是“自然的发展”。指标Top-40指数 收盘上涨1.89%，报45,234.26点；大盘综合指数 收盘上涨1.72%，报51,773.5点。
南非汇市：兰特/美元大跌逾1%，因风险意愿承压
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印度股市：结束三连跌收高，追随欧股涨势，并受本地银行股及汽车股回升的提振。BSE指数 收盘上涨0.24%，报28,292.81点；NSE指数 收盘上涨0.45%，报8,745.15点。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.4575/66.4675，上日收报66.48/66.49。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.22%，报975.31点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨0.12%，报506.98点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值1.28%，报63.04；卢布兑欧元 升值1.33%，报70.68。(完) (编译 张若琪 审校 杜明霞)
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583