《中国报摘》--中国证券报9月29日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 头版头条:
--中国中共中央总书记习近平强调，随着国际力量对比消长变化和全球性挑战日益增多，加强全球治理、推动全球治理体系变革是大势所趋。要提高中国参与全球治理的能力，深入推进“一带一路”建设 加大对生态建设等领域合作机制和项目的支持力度。
* 其他:
--上海市政府发布消息，自2016年10月8日起，上海市全面实施不动产统一登记制度。新政实施后，上海房地产登记由不动产登记替代，房地产权证书和登记证明停止发放。
--中国保险保障基金有限责任公司董事长任建国表示，中保基金的投资范围和投资渠道仍然有限，需要积极争取政策支持，择机推动保障基金上位法的修订，为保障基金资产管理争取更大政策空间。
--今年前8月累计中国铜对外出口量创下历史新高，记者调查显示，今年中国出口的精铜当中有近半可能是转口贸易，一些企业通过离岸和在岸人民币利差套利，使得铜内外移库活动持续存在，特别是伦敦与上海几乎已经形成跨区常态套利机制。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583