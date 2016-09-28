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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 07:38 BJT

《中国报摘》--中国证券报9月29日

* 头版头条:

--中国中共中央总书记习近平强调，随着国际力量对比消长变化和全球性挑战日益增多，加强全球治理、推动全球治理体系变革是大势所趋。要提高中国参与全球治理的能力，深入推进“一带一路”建设 加大对生态建设等领域合作机制和项目的支持力度。

* 其他:

--上海市政府发布消息，自2016年10月8日起，上海市全面实施不动产统一登记制度。新政实施后，上海房地产登记由不动产登记替代，房地产权证书和登记证明停止发放。

--中国保险保障基金有限责任公司董事长任建国表示，中保基金的投资范围和投资渠道仍然有限，需要积极争取政策支持，择机推动保障基金上位法的修订，为保障基金资产管理争取更大政策空间。

--今年前8月累计中国铜对外出口量创下历史新高，记者调查显示，今年中国出口的精铜当中有近半可能是转口贸易，一些企业通过离岸和在岸人民币利差套利，使得铜内外移库活动持续存在，特别是伦敦与上海几乎已经形成跨区常态套利机制。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)

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