《中国报摘》--中国证券报9月29日

* 头版头条:

--中国中共中央总书记习近平强调，随着国际力量对比消长变化和全球性挑战日益增多，加强全球治理、推动全球治理体系变革是大势所趋。要提高中国参与全球治理的能力，深入推进“一带一路”建设 加大对生态建设等领域合作机制和项目的支持力度。

* 其他:

--上海市政府发布消息，自2016年10月8日起，上海市全面实施不动产统一登记制度。新政实施后，上海房地产登记由不动产登记替代，房地产权证书和登记证明停止发放。

--中国保险保障基金有限责任公司董事长任建国表示，中保基金的投资范围和投资渠道仍然有限，需要积极争取政策支持，择机推动保障基金上位法的修订，为保障基金资产管理争取更大政策空间。