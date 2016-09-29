表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京9月29日 - 周四出炉的资本流动数据显示，9月24日止当周 外资继续卖超日股。 外资9月24日止当周在日本股市卖超2,117亿日圆，前一周为卖超8,17 4亿日圆。 日本投资人最近一周买超海外债券1.1786万亿日圆，前一周为买超1. 3761万亿日圆。 下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆： 外资在日本投资(负值代表卖超)： 股市 债市 货币市场 9月18日-9月24日 -211.7 -2,804.9 -847.1 9月11日-9月17日 -817.4 -526.1 +304.5 9月 4日-9月10日 -480.7r +1,065.2 +2,093.2 8月28日-9月 3日 +2.1r +707.3 -112.2 日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)： 股市 债市 货币市场 9月18日-9月24日 +38.9 +1,178.6 +102.2 9月11日-9月17日 +293.4 +1,376.1 +7.6 9月 4日-9月10日 -449.8r -629.8r +3.5r 注： --r为修正值 --债券包括受益凭证 欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s 欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s (完)