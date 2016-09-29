版本:
中国
亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 08:05 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者买超海外债券

路透东京9月29日 - 周四出炉的资本流动数据显示，9月24日止当周
外资继续卖超日股。
    
    外资9月24日止当周在日本股市卖超2,117亿日圆，前一周为卖超8,17
4亿日圆。
    
    日本投资人最近一周买超海外债券1.1786万亿日圆，前一周为买超1.
3761万亿日圆。
    
    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
    
    外资在日本投资(负值代表卖超)：

                        股市           债市        货币市场
    9月18日-9月24日     -211.7       -2,804.9         -847.1
    9月11日-9月17日     -817.4         -526.1         +304.5
    9月 4日-9月10日    -480.7r       +1,065.2       +2,093.2
    8月28日-9月 3日      +2.1r         +707.3         -112.2

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                        股市          债市         货币市场
    9月18日-9月24日     +38.9       +1,178.6         +102.2
    9月11日-9月17日    +293.4       +1,376.1           +7.6
    9月 4日-9月10日    -449.8r        -629.8r          +3.5r

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证
    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选：link.reuters.com/syk43s
    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选：link.reuters.com/tyk43s
    (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐