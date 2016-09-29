企业结盟：日立、东芝和三菱重工计划合并核燃料业务--消息

路透东京9月29日 - 知情人士表示，日立 、东芝 和三菱重工业 计划将旗下核燃料业务合并；福岛核灾难之后，日本核电站重启的希望渺茫。

日立和三菱重工业发言人士称，两公司都在考虑自身核燃料业务的各种选项，但尚未作出任何决定。记者未能立即联系到东芝置评。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)