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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 08:24 BJT

企业结盟：日立、东芝和三菱重工计划合并核燃料业务--消息

路透东京9月29日 - 知情人士表示，日立 、东芝 和三菱重工业 计划将旗下核燃料业务合并；福岛核灾难之后，日本核电站重启的希望渺茫。

知情人士周四对路透表示，这三家日本工业巨头正在就最早2017年春合并核燃料业务进行磋商。由于相关谈判尚未公开，知情人士拒绝具名。

日立和三菱重工业发言人士称，两公司都在考虑自身核燃料业务的各种选项，但尚未作出任何决定。记者未能立即联系到东芝置评。(完) (编译 王颖；审校 戴素萍)

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