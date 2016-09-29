中港个股：东方航空发行两期韩元债券，发行规模共1,750亿韩元

路透上海9月29日 - 中国三大航空公司之一的东方航空 周三晚公告称，当日其完成两期韩元债券的发行，发行规模共1,750亿韩元（约折1.6亿美元），募集资金主要用于支付购置飞机预付款。

其中包括：三年期的银行担保私募债，发行规模为1,200亿韩元，年利率2.05%，按年付息，到期一次还本；三年期的优先私募债，发行规模为550亿韩元，年利率2.85%，按年付息，到期一次还本。

公告称，上述韩元债券由韩国未来资产大宇证券和韩国产业银行作为承销商，通过私募发行的方式向境外合格机构投资者发行。