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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 08:19 BJT

《中国重要政经日程》--9月29日-10月29日

=============================今日重要政经日程==========================

9月29日（周四）

--10:00 商务部召开第120届中国进出口商品交易会（广交会）新闻发布会。

*--14:30 中国气象局2016年10月新闻发布会。

=============================近期重要政经日程==========================

10月24日（周一）

*--中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会议于10月24-27日在北京召开。

10月27日（周四）

--2016中国金融年度论坛将于10月27-29日在京举办，主办单位为北京市金融局、西城区政府。

注: 1. *代表新增日程。

2. 路透中文快讯未必会另行报导各项上述相关内容。(完) (发稿 陈杨；审校 杨淑祯)

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