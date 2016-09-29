《香港报摘》--经济日报9月29日

**头版头条**

--政府下季推出五幅住宅土地，连同两个铁路项目共提供4,600伙单位，按季少5%，但首三季土地供应近1.6万伙单位，达到目标供应量87%。

**其他**

--联交所上市委员会谴责铭源医疗 以及其一众前董事局成员，主因其未有披露一宗主要交易及事先获得股东批准，违反《上市规则》。

--世界经济论坛发布最新的全球竞争力报告，香港排名滑落两位至全球第9，于亚洲区内落后新加坡和日本。三大评分基准中，香港在创新表现仅排全球23，拖低整体表现。

--政务司司长林郑月娥于德国法兰克福出席贸发局推广活动时表示，德国为欧盟区内与香港最大贸易伙伴，两地区应该加大贸易合作，并相信未来两地贸易会继续增长。（完）

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