《香港报摘》--信报9月29日

--金管局总裁陈德霖在法兰克福接受香港传媒访问时表示，自香港2009年成为离岸人民币结算中心以来，以人民币支付的中国对外贸易比率正在增加，由0%升至目前的20%至25%水平，预期这比率有可能在五年内升至50%水平。（完）