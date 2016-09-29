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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 08:26 BJT

《香港报摘》--信报9月29日

**头版头条**

--政府10至12月将推出七幅住宅土地共提供约4,600个单位，其中观塘延线何文田站第一期最为瞩目，市场估计补地价达148.08亿港元，随时打破本港地王造价纪录。

**其他**

--证监会投资产品部执行董事蔡凤仪表示，该会拟就投资产品佣金披露等事宜，于今年内进行公众谘询。

--旅游发展局公布8月整体访港旅客人数508.65万，按年减少9.41%，是今年第二大单月跌幅；其中内地旅客跌幅11.28%，共录得403.7万人次

--金管局总裁陈德霖在法兰克福接受香港传媒访问时表示，自香港2009年成为离岸人民币结算中心以来，以人民币支付的中国对外贸易比率正在增加，由0%升至目前的20%至25%水平，预期这比率有可能在五年内升至50%水平。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；审校 杨淑祯)

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