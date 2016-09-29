《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月29日

*工商时报：

--兆丰银内部人士透露，该行获利核心OBU(国际金融业务分行)的老客户群已开始松动，现在各分行已紧急总动员，对客户固桩。此外，外资也高度关心兆丰银的法遵成本到底会花多少，相关人士透露，兆丰银内部已估算，倘若按照所有的1/10法则，那么因此升高的法遵成本，至少会吃掉兆丰银大约一成的获利，即约20-30亿台币。

--金融业今年募资金额上看2,000亿台币，最大买家应该都是寿险业，帐上有3,000-4,000亿台币现金的寿险公司寻求3%以上的投资标的，年底前会有不少寿险公司发债，再被其他寿险业吃下的情况。

*经济日报：

--行政院会明天将释利多，现行公司债与金融债券免征证交税，于今年底届满到期，行政院为活络债券市场，协助企业筹资，及促进资本市场发展，将继续延长10年，自2017年1月1日起，至2026年12月31日止，暂停征公司债与金融债券的证交税。

--面板价格急涨，推升中国大陆液晶电视机零售价格上扬，9月32至43寸电视机平均价格若与7月相比，涨价10%，49/50寸电视机平均价格上涨5%，若影响到终端液晶电视市场销售，恐不利于友达 及群创 的出货表现。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。