《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月29日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
*工商时报：
--兆丰银内部人士透露，该行获利核心OBU(国际金融业务分行)的老客户群已开始松动，现在各分行已紧急总动员，对客户固桩。此外，外资也高度关心兆丰银的法遵成本到底会花多少，相关人士透露，兆丰银内部已估算，倘若按照所有的1/10法则，那么因此升高的法遵成本，至少会吃掉兆丰银大约一成的获利，即约20-30亿台币。
--金融业今年募资金额上看2,000亿台币，最大买家应该都是寿险业，帐上有3,000-4,000亿台币现金的寿险公司寻求3%以上的投资标的，年底前会有不少寿险公司发债，再被其他寿险业吃下的情况。
*经济日报：
--行政院会明天将释利多，现行公司债与金融债券免征证交税，于今年底届满到期，行政院为活络债券市场，协助企业筹资，及促进资本市场发展，将继续延长10年，自2017年1月1日起，至2026年12月31日止，暂停征公司债与金融债券的证交税。
--面板价格急涨，推升中国大陆液晶电视机零售价格上扬，9月32至43寸电视机平均价格若与7月相比，涨价10%，49/50寸电视机平均价格上涨5%，若影响到终端液晶电视市场销售，恐不利于友达 及群创 的出货表现。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 董永年; 审校 张喜良)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583