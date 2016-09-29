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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 08:30 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月29日-10月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 

 日期   时间   国家     规模    发行细节
 9/29          意大利           标售中长期债券
 9/29          日本             标售三个月期贴现国库券
 9/29          日本             标售两年期公债
 10/3          法国             标售国库券(BTF)
 10/4          日本             标售10年期公债
 10/4          英国             标售2022年到期、票息0.5%的公债
 10/5          日本             标售六个月期贴现国库券
 10/5          德国             标售10年期公债
 10/6          英国             标售2047年到期的新常规公债
                                
 10/6          日本             标售三个月期贴现国库券
                                
 10/6          西班牙           标售公债
                                
                                
 10/6          日本             标售10年期通胀保值公债
                                
                                
                                
 10/6          法国             标售长期政府债券(OAT)
                                
                                
                                
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 王颖；审校 张若琪)

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