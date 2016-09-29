《全球主要国家债券发行预告》--9月29日-10月6日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期 时间 国家 规模 发行细节 9/29 意大利 标售中长期债券 9/29 日本 标售三个月期贴现国库券 9/29 日本 标售两年期公债 10/3 法国 标售国库券(BTF) 10/4 日本 标售10年期公债 10/4 英国 标售2022年到期、票息0.5%的公债 10/5 日本 标售六个月期贴现国库券 10/5 德国 标售10年期公债 10/6 英国 标售2047年到期的新常规公债 10/6 日本 标售三个月期贴现国库券 10/6 西班牙 标售公债 10/6 日本 标售10年期通胀保值公债 10/6 法国 标售长期政府债券(OAT) 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美国现货公债 欧元区公债市场 日本公债市场 英国公债市场 台湾债市 中国债市 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王颖；审校 张若琪)