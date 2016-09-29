《中国报摘》--其他报纸重要消息9月29日

**上海证券报**

--中国人民银行上海总部跨境人民币业务部主任施琍娅称，自由贸易账户改革近两年以来，风险管理功能经受住了考验，上海自贸区没有成为热钱流入套利的渠道；跨境资金平稳有序，也没有因国际国内金融市场的波动而出现异常流动。

--中国人民银行上海总部金融市场管理部副主任吴水平透露，自《境外机构投资者投资银行间债券市场备案管理实施细则》发布以来，已有80余家境外机构进入银行间债券市场，较往年大幅增加。

--记者获悉，保监会拟加强资产负债管理的顶层设计，完善监管内部协调机制；监管部门初步构想是，根据业务、规模等将保险公司分类，细化不同类别保险公司的能力标准，实现资产负债精细化监管。

--截至2016年8月31日，中国沪深两市股票质押回购待购回初始交易金额达10,099.22亿元人民币，为该业务上线以来首次突破万亿大关；业内人士称，大股东股权质押被银行视为优质资产，因而成为众多银行争抢对象。

**证券时报**

--上海复星高科技集团牵头民企与浙江省交通投资集团等正式签订了“杭绍台铁路PPP项目合作协议”，这将是国内首条民营资本控股的高速铁路，项目总投资规模预计达462亿元人民币。

--记者获悉，四川省已决定组建四川金融控股集团、四川银行，整合省内凉山商行、攀枝花商行、川财证券、四川国际信托等金融资源，并筹建人寿保险公司；计划到2020年，四川金控资产及业务规模达到1万亿元。

--工信部印发2016~2020年纺织工业发展规划提出，“十三五”期间，规模以上纺织企业工业增加值年均增速保持在6%-7%，纺织品服装出口占全球市场份额保持基本稳定。

**21世纪经济报 道**

--记者获悉，作为私募领域的长期监管措施，国务院部际间正酝酿推动出台《私募管理条例》，对包括私募产品在内的私募基金活动进行更高层面的统一管理。

--记者获悉，目前赴地方的国务院各督查组已经进入到了最后一站，全部实地督查工作即将进入尾声。从督查获得反馈的情况看，地方建议国家出台有力措施，进一步降税降费呼声比较高。

**东方早报**

--首钢股份 公告称，终止筹划重大事项并复牌，此前市场曾猜测首钢将与河北钢铁合并。控股股东首钢总公司称，筹划的与公司相关的、可能涉及收购的重大事项，因条件尚不成熟，存在不确定性。(完)