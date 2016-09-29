《台湾重要政经日程》--9月29日-12月13日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
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=====================今日重要政经消息==============================
9/29(四)
--15:30 台湾央行举行第三季理监事会议。
--16:00 国发会公布8月景气灯号。
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10/5(三)
--08:30 主计总处公布9月消费者物价指数(CPI)；上月CPI年增率0.57%。
10/7(五)
--16:00 经济部公布9月出口数据，上月为年增1%。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
10/13(四)
--12:30 标售两年期105甲12期公债金额300亿台币，18日发行。
10/20(四)
--12:30 标售五年期105甲13期公债300亿台币，25日发行。
--16:00 经济部公布外销订单年变动率，上月为年增8.3%。
10/24(一)
--08:30 主计总处公布9月季调后失业率，上月为3.95%。
*--16:00 经济部公布9月工业生产指数年变动率，上月为年增7.74%。
--16:20 台湾央行公布9月M2货币总计数年增率，上月为年增4.51%。
11/8(二)
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，11日发行。
11/21(二)
--16:20 台湾央行公布第三季经常帐，上季顺差171.3亿美元。
11/22(三)
--12:30 标售105甲14期公债250亿台币，30年期，25日发行。
12/6(二)
--12:30 标售105甲11期增额公债300亿台币，10年期，9日发行。
12/13(二)
--12:30 标售财105-8期国库券，数额350亿台币，期限182天期，14日发行。
注：*代表新增。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
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今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583