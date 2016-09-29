《香港重要政经日程》--9月29日-10月11日

《全球主要央行会议预告》--2017年1月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
================== 今日重要政经消息=================
9月29日（周四）
*港股通暂停至10月11日恢复交易。
德泰新能源集团 公布全年业绩。
奕达 公布全年业绩。
天成国际 公布全年业绩。
工盖有限公司 公布全年业绩。
俄铝 公布全年业绩。
寰宇国际金融 公布全年业绩。
星凯控股 公布全年业绩。
*10:30 中信里昂亚洲企业管治调查简报会。
*11:00 IBI Group IPO记者会。
12:30 香港科技大学商学院午餐讲座--英国脱欧影响。
12:30 富达积金达人指数媒体发布会。
*14:30 罗兵咸永道香港上公司企业管治简报会。
*16:00 兴证国际IPO记者会。
================== 近期重要政经消息=================
9月30日（周五）
*沪股通暂停至10月11日恢复交易。
汇鑫小贷 首日挂牌。
公布8月份零售销售数字。
公布8月份M-3货币供应数字。
公布8月份外汇基金资产数字。
AEON CREDIT 公布中期业绩。
伯明翰环球 公布全年业绩。
中国天化工 公布全年业绩。
华建控股 公布全年业绩。
亨泰 公布全年业绩。
华瀚健康 公布全年业绩。
创益太阳能 公布全年业绩。
10:00 现代牧业 股东特别大会。
14:30 普汇中金国际 股东周年大会。
15:00 中国绿色食品 股东周年大会。
16:30 美亚娱乐资讯 股东周年大会。
10月3日（周一）
恒生银行 宣派第三期中期股息。
汇丰控股 宣派第三期中期股息。
11:30 海航实业集团 股东特别大会。
10月6日（周四）
本间高尔夫 首日挂牌。
瑞慈医疗服务 首日挂牌。
10:00 香港建设 股东特别大会。
10月7日（周五）
公布9月底止外汇储备资产。
辰罡科技 公布第三季业绩。
10月10日（周一）
重阳节翌日公众假期。
10月11日（周二）
*沪股通及港股通恢复交易。
10:00 华润置地 股东特别大会。
10:00 吉利汽车 股东特别大会。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (整理 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 96.27 +0.37 +0.39 2438007 京东 26.84 +0.23 +0.86 5929707 新浪 68.50 +0.79 +1.17 741374 搜狐 39.40 +1.17 +3.06 348447 网易 237.68 +2.25 +0.96 686409 百度 176.48 -1.09 -0.61 1412152 台湾 台湾积体电路 29.44 +0.15 +0.51 1239013 联电
今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0641 1.0610 +0.29 +1.22 1.0513 美元/日圆 114.51 114.70 -0.17 -2.02 116.87 欧元/日圆 121.83 121.70 +0.11 -1.06 123.14 美元/瑞郎 1.0083 1.0107 -0.24 -0.93 1.0178 英镑/美元 1.2176 1.2161 +0.12 -1.30 1.2336 美元/加元 1.3111 1.3143 -0.24 -2.38 1.3430 美元/离岸人民币 6.8456 6.8583