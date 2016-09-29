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亚洲 | 2016年 9月 29日 星期四 09:06 BJT

标题新闻：9月21日止当周美国债券基金吸引65亿美元资金流入，为连续第12周流入--ICI

注：ICI为美国投资公司协会的缩写

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

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